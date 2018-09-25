المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين

جدة(صدى):

رحبت المملكة العربية السعودية بتصريح معالي وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.

وتؤكد المملكة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية كونها علاقة تاريخية ومهمة لكلا البلدين، وأن المملكة وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم، بالإضافة إلى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

ووجه معالي وزير الخارجية دعوة الى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الأصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.