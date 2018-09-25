مستشفى السليل العام يحتفل باليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

بحضور محافظ السليل الدكتور عبدالله بن سفران وعدد من رؤساء القطاعات الحكومية بالمحافظة احتفل مستشفى السليل العام اليوم الثلاثاء بذكرو اليوم الوطني الـ ٨٨

وتم اقامة حفل خطابي قدم من خلاله مدير مستشفى السليل الدكتور سعد ال وديان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله

وصاحب الاحتفال اقامة حملة تبرع بالدم لابطال الحد الجنوبي

وركن لقياس الوزن والتوعية ضد السمنة

وحملة الكشف عن الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني .وفي بادرة تم تكريم والد شهيد الوطن معالي الوزير المفوض بوزارة الخارجية

مهدي بن فهد ال فاران

وللموظف المثالي بمستشفى السليل العام ولممثل صاحب العزم المواطن عيسى ناصر السريع

ولشركة منوه الداعمه بالتطوير

وكذلك لأحد مواليد اليوم الوطني

وتقديم الهدايا والورود لجميع المرضى بمستشفى السليل العام .

كما احتفلت جميع المراكز التابعه للقطاع الصحي في محافظة السليل باليوم الوطني الـ ٨٨