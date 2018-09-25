بالفيديو .. ترامب يثير ضحك أعضاء الأمم المتحدة في خطابه

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن حكومته تمكنت خلال أقل من عامين من إنجاز مالم تحققه أي حكومة سابقة للولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع إنجاز كل تلك الأمور ، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أن قال ترامب ذلك، فوجئ بأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يضحكون، فعلق قائلا: لم أتوقع ذلك، ثم واصل الجميع الضحك وهو أيضا معهم.

وأضاف : قبل عام كانت هناك تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وكوريا، والآن لم تعد الصواريخ تطير في كل مكان.

وتابع أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين عليه القيام به، موجها شكره إلى الرئيس الكوري “ كيم ” على عمله، وعلى الخطوات التي اتخذها.