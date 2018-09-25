” القحطاني ” يعلق على إساءة جماهير الأهلي المصري: لا يمثل مصر ولا شعبها
اعتبر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها، واصفًا الفاعلين بـ ” الغوغاء ” .
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما حصل من إساءة لوالدتي والدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشعبها الطيب ” .
وأضاف : ” وتكاتف الجميع من سعوديين خصوصًا وخليجيين ومصريين وعرب عمومًا في هاشتاق الا تركي ال الشيخ دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم ” .
وكان بعض من جماهير الأهلي المصري، قد هتفوا بهتافات مسيئة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام هوريا الغيني في البطولة الأفريقية قبل يومين.
شالوم[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل واحد حر فى رأية مصر بلد الحرية .
zezu[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تستغربون أي حاقه من ابو بيضة..
قوقاز[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 15 دقيقة
تستاهل جعلك بدأ الحال وأراد مره مع مصريه رقاصه ومره نادي تارك بلدك وهايت على مصر
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 15 دقيقة
حرية أي أحد لا تجيز له الاعتداء على حقوق الاخرين!
فحرية التجارة لا تجيز للتجار اخذ أموال الناس بالباطل والغش والخداع ( فالأموال معصومة)
وكذا حرية الأعراض معصومة ، هناك فرق بين حرية التعبير .. وبين انتهاك حقوق الآخرين بالسب والشتم والقذف والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع ” إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم”