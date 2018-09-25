” القحطاني ” يعلق على إساءة جماهير الأهلي المصري: لا يمثل مصر ولا شعبها

طلال الغامدي(صدى):

اعتبر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها، واصفًا الفاعلين بـ ” الغوغاء ” .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ما حصل من إساءة لوالدتي والدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشعبها الطيب ” .

وأضاف : ” وتكاتف الجميع من سعوديين خصوصًا وخليجيين ومصريين وعرب عمومًا في هاشتاق الا تركي ال الشيخ دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم ” .

وكان بعض من جماهير الأهلي المصري، قد هتفوا بهتافات مسيئة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام هوريا الغيني في البطولة الأفريقية قبل يومين.