آل الشيخ: يستحق والدي الشيخ زايد أن تحمل بطولة الأندية العربية اسمه
أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن الشيخ زايد رحمه الله يستحق أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نعتز بقادتنا … وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه اعتزازاً وتقديراً بما قدمه ” .
وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن تغيير مسمى البطولة العربية للأندية إلى كأس زايد للأندية العربية، وذلك لنسخة واحدة فقط.
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