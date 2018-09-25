آل الشيخ: يستحق والدي الشيخ زايد أن تحمل بطولة الأندية العربية اسمه

نواف السالم(صدى):

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن الشيخ زايد رحمه الله يستحق أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نعتز بقادتنا … وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه اعتزازاً وتقديراً بما قدمه ” .

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن تغيير مسمى البطولة العربية للأندية إلى كأس زايد للأندية العربية، وذلك لنسخة واحدة فقط.