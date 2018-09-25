خادم الحرمين الشريفين يلتقط صورة مع منسوبي ” قطار الحرمين “

نايف السالم(صدى):

وثقت صورة اليوم الثلاثاء، مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، منسوبي قطار الحرمين السريع، لحظة انطلاق المشروع.

واصطف عشرات الشباب والشابات إلى جوار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، لالتقاط الصورة التي تشع أمل في المستقبل، وحب لوطنهم الغالية.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة اليوم قطار الحرمين السريع، حيث جاء ذلك خلال رعايته ـ أيده الله ـ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة .