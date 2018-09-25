” التجارة ” تشهر بمالكة منشأة عرضت إطارات سيارات منتهية الصلاحية

حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن تشهيرها بمالكة منشأة بمدينة الباحة؛ وذلك بعد صدور حُكْم قضائي بإدانة المنشأة.

وثبت تورط المنشأة في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكِّله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة، قد تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.

يذكر أن القضية كانت قد بدأت عندما وقف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة لبيع إطارات السيارات بالباحة، وجرى ضبط 52 إطار سيارات منتهي الصلاحية؛ وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر إلى ما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.