احتفال الفوج 38 بالحرس الوطني بنجران بمناسبة اليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

احتفل الفوج 38 بالحرس الوطني بنجران بمناسبة اليوم الوطني 88، من خلال رفع رايات التوحيد وتزيين المباني باللون الأخضر والأعلام.

فيما تنوعت فقرات الاحتفال بيوم الوطن بالعديد من القصائد الوطنية ومشاركة الحضور العرضة النجدية.

وكان أمير الفوج راكان بن سعود الأيدا، قد استقبل عدداً من الطلاب والمعلمين بمجمع الملك عبدالله التعليمي بنجران الذين بادروا بزيارة مقر قيادة الفوج بهذه المناسبة شكراً وعرفاناً لما يقوم به منسوبو القوات العسكرية بمختلف القطاعات من تضحيات سطروا من خلالها البطولات بميدان العز والشرف، في ظل ما يحظون به من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله -.

وبهذه المناسبة؛ رفع أمير الفوج راكان بن سعود الأيداء، باسمه وباسم منسوبي الفوج الثامن والثلاثين بمنطقة نجران لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده -حفظهما الله- التهنئة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

ودعا الأيداء في ختام حديثه، الله سبحانه أن يحفظ القيادة الرشيدة ويحفظ بلدنا وأمننا من كل مكروه، وأن يحفظ جنودنا البواسل المشاركين في الحد الجنوبي للدفاع عن أرض الوطن الغالي.