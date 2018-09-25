الفضلي يرفع الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء

محمد السعران(صدى):

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح ٦ مشروعات في مجالي إنتاج المياه ومعالجتها لمشاركة القطاع الخاص.

وبين معالي الوزير الفضلي أن المشروعات التي تمت موافقة مجلس الوزراء على طرحها ستزيد من الطاقة الإنتاجية لمشروعات إنتاج المياه بحوالي 2.9مليون م٣ يومياً، إضافة إلى معالجة ٧٠٠ ألف م٣ من مياه الصرف الصحي يومياً، وستسهم جميعها في تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدمات الصرف الصحي، نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني وتوسيع نطاق تقديم الخدمات في كافة مدن ومناطق المملكة.

وأوضح معاليه أن اعتماد هذه المشروعات يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نهضة شاملة وإعادة هيكلة لكثير من القطاعات وفق رؤية السعودية 2030 ومنها قطاع المياه الذي يعتبر من أكثر القطاعات نُضجاً وجاذبية لمشاركة القطاع الخاص، إذ كانت باكورة طرح مشروعات مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه منذ عام 2004 م .

وأكد معاليه أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشاريع انتاج المياه IWP (مشاريع إنتاج المياه المستقلة) ومعالجة المياه ISTP (المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي) يُعد أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 للاستفادة من خبرة وتمويل القطاع الخاص ومشاركة الحكومة في تقديم الخدمات بشكل أشمل وأكثر كفاءة.

وختم معاليه تصريحه بالدعاء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الدعم المستمر والدائم للقطاعات التنموية في هذه البلاد المباركة، والسعي الحثيث لتطويرها وإصلاحها بما يضمن استدامتها.