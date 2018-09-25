محافظ خميس مشيط يرعى حفل مهرجان وطني تراث ومجد بمجمع اصداف مول

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مهرجان وطني تراث ومجد وذلك ضمن الفعاليات المقامة بالمحافظة إحتفالاً بالذكرى ٨٨ لتوحيد المملكة وذلك بمجمع أصداف مول التجاري.

وفور وصوله قامت فرقة إبداع الجنوب بأداء عدة رقصات شعبية بعد ذلك قدمت فرقة للأطفال الإستعراضيه أنشودة وطنية ثم توجه سعادته والحضور لإفتتاح معرض وطني تراث ومجد وتجول سعادته في أرجاء المعرض والذي يحكي قصة الماضي بعد ذلك تناول سعادته والحضور بعض الأكلات الشعبية والتي تشتهر بها المحافظة بعد ذلك قام سعادته بأداء العرضة الشعبية ثم غادر الحفل بكل حفاوة وتكريم .

هذا وقد حضر الحفل شيخ شمل قبايل شهران الشيخ سعيد بن حسين بن مشيط ومدير شرطة خميس مشيط العميد علي بن مرضي ورئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي وكان في إستقبالهم المدير الإقليمي لشركة أصداف مول بالمنطقة الجنوبية الأستاذ حيدر أبو ملحةوأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة .

الجدير بالذكر أن الإحتفال شهد حضور جموع غفيره من سكان المحافظة ومن كافة فئات المجتمع والذين قدموا للإحتفال بهذه المناسبة .