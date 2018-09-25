إحتفالاً باليوم الوطني ‘ هلال الباحة ‘ يوزع الورود لعابري الطريق

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتفلت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة بالذكرى 88 لليوم الوطني مقدمة العديد من الورود والهدايا في مواقع عديده والحدائق والطرق.

وقام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي بتوزيع باقات الورد مع الأعلام في عدد من إشارات المرور بمدينة الباحة إحتفالاً باليوم الوطني السعودي 88 ورافقة في هذه المناسبة العزيزة مدير العلاقات العامة و الشؤون الاسعافية و مدير القيادة الميدانية و مدير العمليات و القيادة الميدانية .