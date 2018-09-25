حلاق ينهي حياة زوجته بطعنات قاتلة بسبب والده

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري يعمل حلاق على التخلص من حياة زوجته بعدة طعنات قاتلة بعد نشوب شجار بينها وبين والده،مما جعله يستشاط غضبا وينهي حياتها.

تعود التفاصيل عندما كان يعيش الشاب ويدعى أحمد حياة زوجية مثالية لا يوجد بها شئ يلوثها، يحب زوجته ، لكن لم يمر وقت كثير وبدأت دوامة الصراعات التي عصفت بالبيت بأكمله فلم تتأقلم الزوجة مع والد زوجها وزوجة شقيقه لم تكن أسباب عويصة ولكن أمور تافهه، فعند عودة الزوج من عمله مرهقا تقابله الشكاوي من زوجته تارة ومن أبيه تارة أخري ومن زوجة شقيقه من جانب آخر.

ولم تهدأ الصراعات فكلما فض مشاجرة بينهما تنشب الأخري حتي شعر الزوج بالهم الشديد والحزن الدائم علي وجهه، حتي جاء اليوم المشئوم فالحلاق عائد من عمله متعب لا يريد من يذيد همه فدخل البيت ووجد مشاجرة عنيفة بين زوجته وزوجة أخيه وأبيه، فحاول أن يهدأ من روعهم لكن لم ينجح، فذهب إلي غرفته وإستل سلاحه وقام بتمزيق جسد زوجته وعند تدخل والده قام بالتعدي عليه هو الآخر وفر هاربا.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الحلاق وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض ” سنجة ” ، وذلك لوجود خلافات عائلية فيما بينهم.