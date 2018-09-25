تعديل موعد مباراة الاتحاد والوحدة المقرر إقامتها غدًا

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن تعديل توقيت مباراة الاتحاد الوحدة غدًا الإربعاء لتصبح 8:35 م، بدلاً من 6:55 م.

وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد ملعب الملك عبدالله الدولي.

ويحتل نادي الوحدة المركز السادس في ترتيب الفرق برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الأخير بدون نقاط.