تعديل موعد مباراة الاتحاد والوحدة المقرر إقامتها غدًا
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن تعديل توقيت مباراة الاتحاد الوحدة غدًا الإربعاء لتصبح 8:35 م، بدلاً من 6:55 م.
وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد ملعب الملك عبدالله الدولي.
ويحتل نادي الوحدة المركز السادس في ترتيب الفرق برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الأخير بدون نقاط.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 56 دقيقة
فرصتك يافرسان مكة الانقضاض علي نمور جدة وهو يئن من المرض ولم يتشافي من مرضه بعد وافتراسه وتقطيعه اربا اربا
ابو صالح[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 56 دقيقة
فرصتك يافرسان مكة الانقضاض علي نمور جدة وهو يئن من المرض ولم يتشافي من مرضه بعد وافتراسه وتقطيعه اربا اربا
ابو صالح[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 56 دقيقة
فرصتك يافرسان مكة الانقضاض علي نمور جدة وهو يئن من المرض ولم يتشافي من مرضه بعد وافتراسه وتقطيعه اربا اربا
ابو صالح[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 56 دقيقة
فرصتك يافرسان مكة الانقضاض علي نمور جدة وهو يئن من المرض ولم يتشافي من مرضه بعد وافتراسه وتقطيعه اربا اربا