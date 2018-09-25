التحقيق مع طبيب بتهم زيادة تكاليف العلاج وسوء معاملة مريضة مسنة

نايف السالم(صدى):

بدأت مديرية الشؤون الصحية بجدة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع طبيب بالليث في تهمة زيادة التكاليف العلاجية وسوء معاملة مريضة مسنة.

وكانت صحة جدة، قد شكَّلت لجنة في وقت سابق للنظر في شكوى ذوي مريضة بالليث ضد مجمع طبي، زاد في تكلفة العلاج، وطالب بإجراء تحاليل غير متعلقة بالمرض، إلى جانب سوء تعامل أحد الأطباء العاملين فيه.

وباشرت اللجنة، التحقيق اليوم حيث أخذت إفادة ابن المريضة المسنة وتم الشخوص على المنشأة، والتحقيق مع الطبيب وهو من جنسية عربية.

وستعلن صحة جدة عن نتائج التحقيق وما توصلت إليه اللجنة خلال أيام، وسيتم استكمال الإجراءات المتبعة وفقًا لأنظمة الوزارة.