‏” التجارة ” تغلق 28 حساباً في مواقع التواصل لبيعهم سلع مغشوشة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إغلاق 28 حسابا تروج سلعا مغشوشة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، في حين أغلقت موقعا إلكترونيا لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به، نذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك لتسويقهم سلع مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ومن جهته؛ أوضح عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار أن المنتجات المخالفة شملت عطور ومستحضرات تجميلية وملابس وأحذية وساعات وحقائب وسلع ومنتجات.

وأضاف ” الحسين ” أن الوزارة أطلقت خدمة ” معرف ” الإلكترونية لتعزيز الثقة بين المشتري والباعة والمسوقين، حيث دعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية.