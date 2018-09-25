الشورى يرفض توصية عمل المرأة ” قاضية “

نايف السالم(صدى):

عرضت أعضاء الشورى: فيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، توصية تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، للتصويت وحازت على ٥٣ صوتًا؛ أي لم تحصد أصوات الغالبية.

وقال الأعضاء أن الشارع الإسلامي لم يمانع ذلكم ولا يوجد نص قرآني يُحرمه، والمرأة في كثير من الدول عملت ” قاضية ” مؤكدين أن منعها يُعد شكلًا من أشكال التمييز ضد المرأة وعدم اعتبار للاختلاف والتنوع الفقهي.

واستند مقدموها على عدة مسوغات لعمل السيدات المؤهلات في وظائف القضاة، وهي توفر كفاءات وطنية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة مع توفر الوظائف القضائية الشاغرة.

كما استند الأعضاء في فحوى مُبرراتهم لهذه التوصية على أنه قد أفتى شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي في عام 2003 بأنه: لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء، وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين ” د. تهاني الجبالي ” بمرسوم رئاسي قاضيةً في المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية.