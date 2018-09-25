غدًا.. المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يدشّن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس آسيا

نواف السالم(صدى):

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، بمعسكر إعدادي في مدينتي الرياض وجاكرتا يمتد حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل، وتتخلله عدد من المباريات الودية.

وسيبدأ الأخضر برنامجه بمعسكر في الرياض يمتد حتى الثاني من شهر أكتوبر، في حين من المقرر أن تغادر البعثة إلى جاكرتا في وقت مبكر من يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر لاستكمال المعسكر في جاكرتا حتى الخامس عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق منافسات البطولة في الثامن عشر من شهر أكتوبر.

واستدعى المدير الفني للمنتخب خالد العطوي (26) لاعبًا للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس (من نادي النصر)، وسالم السليم، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي، ونواف شراحيلي، ووليد الأحمد (من نادي الهلال)، وتركي العمار، وحسان تمبكتي، وعبدالله الحمدان، ومحمد الدوسري (من نادي الشباب)، وحمد اليامي، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد (من نادي الاتحاد)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، ومهند الشنقيطي (من نادي أحد)، وصافي الزقرتي (من النادي الأهلي)، ومخير الرشيدي (من نادي الفيحاء)، وعبدالعزيز الضويحي (من نادي النجمة).

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا جاء في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات طاجيكستان والصين وماليزيا ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 بإندونيسيا، التي ستنطلق منافساتها في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل.