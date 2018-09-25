الأمير فيصل بن محمد يرعى احتفال “ تعليم مكة ” باليوم الوطني الـ 88 تحت شعار “ للمجد والعلياء “

محمد السعران(صدى):

رعى سمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق مساء اليوم الثلاثاء 15 / 1 / 1440 هــ احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية وهي ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى تعليم البنات بحي العزيزية.

من جانبه شكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي لسمو الأمير فيصل بن محمد وكيل أمارة منطقة مكة المساعد للحقوق رعايته لحفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة الوطنية مبيناً حرص الإدارة الكبير على الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً مشيراً أن اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة يأتي هذا العام تحت شعار “ للمجد والعلياء “ وقد تشاركت فيه أكثر من 1500 مدرسة بالعديد من الفعاليات المنوعة والعروض الكشفية إلى جانب فقرات الإلقاء والأناشيد الوطنية والعروض المرئية لمنجزات الوطن التي أعدتها لهذه المناسبة في جميع مدارس تعليم مكة بمختلف المراحل الدراسية إبتداءً من يوم الأحد 6 / 1/ 1440 هــ وحتى يوم الخميس 10 / 1 / 1440 هـ .

وأضاف المدير العام أن الاحتفاء يأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية للقيم الوطنية وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم وكافة منسوبيه ، موجهاً شكره لكافة مكاتب التعليم والمدارس في تعليم مكة على تفعيلهم هذه المناسبة وغرس الوطنية في أبنائنا الطلاب والطالبات واهتمامهم بتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد “الحارثي” على أهمية هذه المناسبة الغالية لنسترجع من خلالها بطولات الملك المؤسس – رحمه الله – في سبيل توحيد هذه البلاد واستعراض ما حققه أبناؤه البررة من بعده للنهوض بالوطن في مختلف المجالات وترسيخ ذلك في نفوس الأبناء من الطلاب والطالبات ، موضحاً أهمية استشعار نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية والمحافظة على مكتسبات الوطن وتنميتها وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها وتأصيل الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن ، كما لفت إلى ما ستقدمه المدارس في احتفالية يوم الوطن من أنشطة متنوعة يأتي في مقدمتها المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تبني ممارسات وأنشطة نابعة من قيم المواطنة تحقق أهداف الاحتفال سواء كانت ثقافية وإبداعية واجتماعية وتقنية وتدريبية فردية كانت أم جماعية داخل المدرسة أو خارجها أو في المحيط الاجتماعي .

وقد حضر الاحتفال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من رجال الأعمال ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية وقادة المدارس ومشاركة أكثر من 300 كشاف وقائد كشفي .

وتخلل الاحتفال أوبريت وطني وقصائد وطنية ومشاركة لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين .