بلدية البطين تنظم احتفال لأهالي البطين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88

نايف السالم(صدى):

نظمت بلدية مركز البطين حفلاً للأهالي بمناسبة الذكرى الـ 88 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بالمنتزة العام بالبطين بتوجيه من رئيس بلدية البطين المهندس فوزان محمد السابق وبحضور ومشاركة من رئيس المجلس البلدي بالبطين الاستاذ عبد الله ضاحي الحربي واعضاء المجلس البلدي ومركز شرطة البطين ومركز الدفاع المدني بالبطين والمركز الصحي بالبطين ومركز الهيئة بالبطين ومنسوبي الإدارات الحكومية والشيوخ واعيان المركز وجمع غفير من الأهالي والمقيمين.

وقد بدأ الحفل باستعراض ومسيرة خيول ذكرى لمسيرة البطل المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه .

وبهذه المناسبة اوضح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام الاستاذ عبد العزيز مقبل الفريدي : «إن الاحتفاء بالوطن والاعتزاز بشموخه مطلب مهم، والإخلاص لولاة الأمر واجب شرعي وإذا كانت الشعوب تفخر بأوطانها فلنا أن نفخر بوطن ليس كأي وطن، بل إنه تاج الأوطان». مبيناً ما يملكه المواطن من حس صادق، يحرص دائماً على التعاون والتكاتف والوقوف بكل صلابة مع قيادته الحكيمة وأوضح الفريدي: «أن أهالي البطين يحتفلون بهذه المناسبة ويرفعون أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده – حفظهم الله –

بعد ذلك توالت فقرات الحفل ثم أديت العرضة السعودية وشارك فيها رئيس المجلس البلدي ومنسوبي الادارات الحكومية وجميع الحضور. وفي نهاية الحفل أعرب الحضور بشكر الجزيل لرئيس البلدية على الجهود المبذولة.