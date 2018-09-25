شركة مهارة بالرياض تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها، في مدينة الرياض، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مدير التخطيط والاستراتيجية درجة الماجستير في تخصصات (المحاسبة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة، ومدير قسم تطوير الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2018م، مضيفة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنــــا .