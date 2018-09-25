القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يحتفل باليوم الوطني 88

نايف السالم(صدى):

احتفل القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بـ اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15محرم 1440 هـ.

ويهدف الاحتفال إلى تنمية روح الوطنية والتعبير البسيط عن حب الوطن عند ابناءه .

وقد احتوى الحفل على مقدمة عن تاريخ المملكة العربية السعودية العريق وسلسلة تطورها على مدى 88 عام من الإزدهار والنماء عقب ذلك عروض فيديو متنوعة عن حضارة المملكة ومدى تفاني حكامها وشعبها على مدى العصور .

وقدم اختتم الاحتفال بمسابقات مختلفة مابين أجمل عبارة عن الوطن واسئلة ثقافية عن المملكة العربية السعودية .