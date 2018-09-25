للسعوديين.. شركة بنده توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني،عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مخطط أنظمة، ومدير الفئة.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2018م، مشيرة أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط هنا .