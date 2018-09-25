اتحاد الكرة يعلن نتائج التحقيق في لقطة حكمي الفيديو بماراة النصر والتعاون
أعلن اتحاد كرة القدم، عن نتائج التحقيق في اللقطة التليفزيونية لحكمي الفيديو في مباراة النصر والتعاون، موضحًا أن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق توصلت إلى الآتي:
1- ثبت أن الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي، وعبدالله ناجي قد صافحا بعضهما لتوقفهما في تنبيه الحكم إلى حالة التسلل ضد نادي النصر، بعد أن أيّد الحكم رأيهما وقرر الإعلان عن مخالفة التسلل.
2- لم يثبت أن مصافحة الحكمي الفيديو المذكورين لبعضهما كان راجعًا بأي من الأشكال إلى انحيازهما إلى فريق على حساب الآخر.
3- ترى اللجنة أن الحكمين لم يوفقا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي لغط من شانه أن يحمل على الاعتقاد بخروجهما عن واجب الحياد بين الفرق المتنافسة.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه وبناء على توصيات اللجنة قرر الرفع للجنة الحكام بعدم قبول تكليف الحكمين بالمشاركة في إدارة أي مباراة في مسابقات الاتحاد والرابطة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10276 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊اها😁زين وهدف الفيصلي العام على الاهلي وهدف التعاون الجوله الآولى ايش صار؟ مصافحه والا يرقصون😊😁😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31866 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ماشاء الله عليك يا جنوبيه باقي تذكرين اهداف العام
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10276 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههه👍❤باقي معي شوي ذاكره يا الفارسه❤😁