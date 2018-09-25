اتحاد الكرة يعلن نتائج التحقيق في لقطة حكمي الفيديو بماراة النصر والتعاون

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن نتائج التحقيق في اللقطة التليفزيونية لحكمي الفيديو في مباراة النصر والتعاون، موضحًا أن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق توصلت إلى الآتي:

1- ثبت أن الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي، وعبدالله ناجي قد صافحا بعضهما لتوقفهما في تنبيه الحكم إلى حالة التسلل ضد نادي النصر، بعد أن أيّد الحكم رأيهما وقرر الإعلان عن مخالفة التسلل.

2- لم يثبت أن مصافحة الحكمي الفيديو المذكورين لبعضهما كان راجعًا بأي من الأشكال إلى انحيازهما إلى فريق على حساب الآخر.

3- ترى اللجنة أن الحكمين لم يوفقا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي لغط من شانه أن يحمل على الاعتقاد بخروجهما عن واجب الحياد بين الفرق المتنافسة.

وأكد الاتحاد في بيان له، أنه وبناء على توصيات اللجنة قرر الرفع للجنة الحكام بعدم قبول تكليف الحكمين بالمشاركة في إدارة أي مباراة في مسابقات الاتحاد والرابطة.