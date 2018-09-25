عبد الصمد القرشي يحفز لاعبي الوحدة قبل مواجهة الاتحاد

نواف السالم(صدى):

قام محمد عبد الصمد القرشي بتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، قبل مباراة الاتحاد في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قدم دعمًا سخيًا للخزينة بعد تألق اللاعبين وفوزهم على الرائد برباعية في الجولة الماضية.

ويأمل مجلس إدارة نادي الوحدة أن يكون دعم عبد الصمد القرشي للفريق، حافزًا قويًا لمواصلة النتائج الإيجابية والظهور بمستوى مميز خلال مباراة الاتحاد في الجولة الرابعة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من الظهور بمستوى مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل في أول جولتين أمام الحزم والفتح، قبل أن يفوز على الرائد، ما دفع عبد الصمد القرشي لمكافأتهم وتحفيزهم قبل المباريات القادمة.

يذكر أن شركة عبد الصمد القرشي قد وقعت، قبل بضعة أيام اتفاقية مع مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، لتكون بموجبه راعيًا ماسيًا للفريق الأول لكرة القدم.