أمانة عسير تواصل فعالياتها للاحتفال باليوم الوطني الـ88

محمد بن طحيطح(صدى):

واصلت أمانة منطقة عسير احتفالاتها خلال اليوم الثاني على التوالي في تنفيذ فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ ، وذلك من خلال العروض المسرحية والمسابقات الثقافية والترفيهية في منتزه السلام وحديقة ساحات مشهد العيدين .

وتأتي هذه البرامج بتوجيه ومتابعة وإشراف من قبل أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي ، وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيزها ، وبالتعاون مع إدارة تعليم منطقة عسير ممثلة في المدرسة الـ26 للبنات فقد شارك في هذه الفعاليات قرابة ٥٠ طالبة ، وبحضور قرابة 15 طفل من أبناء دار التربية للأيتام ، قاموا بتأدية النشيد الوطني وأهدوا الأعلام الوطنية وباقات الورد على زوار الحديقة وسط أصوات الأناشيد و الأهازيج الوطنية في حين واكب هذه الفعاليات حضور كبير من الأهالي وتفاعل منقطع النظير .