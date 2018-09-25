مدينة الملك فهد الطبية توفر وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مدينة الملك فهد الطبية عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأكدت مدينة الملك فهد الطبية أن العمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض، مبينة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات استشاري علم النفس، فني مختبر طب الأسنان، وأخصائي أول علم النفس، واستشاري طب فيزيائي (عدد 3 وظائف).

وأضافت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2018م، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي هنــــا..