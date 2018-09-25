100 مشارك يبحثون تعزيز الإعلام المدرسي بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، اليوم ( الثلاثاء ) اللقاء الأول لمنسقي الإعلام التربوي بمدارس المنطقة التابعة لمكتبي وسط وشرق أبها ، والذي نظمته إدارة الإعلام التربوي ، بحضور أكثر من 100 منسق للإعلام ، وذلك ببيت الطالب بأبها .

وأكد آل كركمان خلال كلمته على أهمية التوعية الإعلامية في المدارس فيما يخص التحذير من المواقع المشبوهة وخلافها ، إلى جانب ضرورة إشراك الطلاب والطالبات في العمل الإعلامي ، وتفعيل دور المنسقين الإعلاميين بشكل أكبر، وأهمية إنشاء مجلس إعلامي طلابي وفق رؤية واضحة ، مثمنًا الجهود التي يبذلها فريق العمل بإدارة الإعلام مما كان له الأثر في حصول الإدارة على مراكز متقدمة على مستوى المملكة .

بدوره أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ محمد مانع ، في كلمة له أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الإعلام المدرسي، وإبراز دور المدرسة ومنسوبيها ، ومشاركة المجتمع المحيط .

وفي مداخلة هاتفية لمدير شؤون المناطق والمحافظات بالإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الأستاذ يحيى زيلع تحدث من خلالها عن جهود إدارة الإعلام بتعليم المنطقة في إبراز فعاليات وبرامج الإدارة، فيما تطرق إلى أن الهدف من الملف الإعلامي هو نشر ثقافة التوثيق ليكون مصدرًا ومرجعًا لقطاعات التعليم ، مشيدًا بدور تعليم عسير وتميزه إعلاميا .

عقب ذلك قدم المشرفان التربويان فهد الرياعي وسليمان المالكي ورشتي عمل تضمنت أسلوب التحرير ، وطريقة إدارة الحسابات المدرسية،وآلية الرصد في الملف الإعلامي، إضافة إلى آليات التواصل مع إدارة الإعلام التربوي ، وجوانب أخرى تتعلق بالتصوير والسناب شات .