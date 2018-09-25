أطفال عسير ذوي القدرات الفائقة يحتفلون بيوم الوطن الثامن و الثمانون

محمد بن طحيطح(صدى):

“ وطننا ليس كمثله وطن ، ملكنا ليس كمثله ملك ” هذا هو الشعار الدائم ليوم الوطن في كل عام لمركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير والذي تزين به الاحتفال الذي أقامه المركز اليوم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن و الثمانون ؛ حيث تضمن الحفل العديد من الفقرات والأغاني الوطنية ، و العروض المرئية التي كانت عبارة عن أفلام تعريفية باليوم الوطني والاعتزاز بما يقدمه ولاة امرنا من اهتمام بالوطن والمواطن من خلال استعراض المنجزات التي حصدها الوطن في ظل قيادتنا الحكيمة ، كما تم عمل لوحة تفاعلية حملت العلم الوطني مفرغاً تم كتابة رسائل للوطن من قبل أطفال ومنسوبي ومنسوبات المركز ، عبرت عن الانتماء والحب لهذا البلد المبارك ، وكذلك الدعوات الصادقة لأبطال الحد الجنوبي بالنصر و التمكين ، من جهته هنأ مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على هذه البلاد المباركة متمنياً المزيد من التقدم والازدهار .

وأضاف المحسني : تتشابه الأوطان لكن الله لم يخلق لوطننا حتى شبيه واحد ؛ فقد خص الله هذا البلد بالعديد من المميزات أهمها الحرمين الشريفين ومهبط الوحي والرسالة ، كما اختصنا تعالى بان جعل لنا حكاما يحكمون بشرع الله وسنة نبيه صلى الله وسلم ويرسون العدل في ارجاء هذا الوطن منذ المغفور له الملك عبدالعزيز الى ملكنا سلمان العزم والحزم والإنسانية .

الجدير بالذكر أنه سيتم توزيع عدد كبير من البطاقات والتي تحمل شعار الفعالية بهذه المناسبة ، في شوارع مدينة أبها والأماكن العامة والمجمعات التجارية . كما سيشارك المركز في العديد من الفعاليات الخارجية في المنطقة والتي ستقام بهذه المناسبة .