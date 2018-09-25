مسيرة متميزة لمكتب التعليم بالنقيع بمناسبة اليوم الوطني 88

محمد بن طحيطح(صدى):

شارك مكتب التعليم بالنقيع بمحافطة بيشة بالتعاون مع بلدية النقيع ،بمسيرة بمناسبة اليوم الوطني (88) ، وانطلقت المسيرة من موقع مكتب التعليم حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا، مروراً بمركز امارة النقيع ، ثم توجهت المسيرة إلى ثانوية الإمام ابو حنيفة ، وقد أقيم الاحتفال بهذه المناسبة بحضور رئيس مركز النقيع الاستاذ أحمد آل فرحان ، ومدير مكتب التعليم بالنقيع الاستاذ عامر سالم السلولي ، ورئيس بلدية النقيع ، وكانت البداية مع المرسم الحر للطلاب المشاركين بفعاليات اليوم الوطني لعدد من مدارس البنين بالنقيع ،ثم بدأ الحفل الخطابي وكانت البداية آيات من الذكر الحكيم ، بعد ذلك ألقى رئيس مركز النقيع الاستاذ أحمد آل فرحان كلمة بمناسبة اليوم الوطني ( 88) ، تلا ذلك كلمة أخرى بهذه المناسبة لمدير مكتب التعليم بالنقيع الاستاذ عامر سالم السلولي ، ثم كانت هناك مشاركات متميزة عن هذه المناسبة لعدد من الطلاب ، واختتم الحفل بكلمة لقائد مدرسة ثانوية الإمام ابو حنيفة الاستاذ مهدي مبروك آل عثمان .

يذكر أن مكتب التعليم بالنقيع مشارك بجناح خاص يتحدث عن انجازاته في احتفالات مركز النقيع مساء اليوم.

وكانت هناك جهود تذكر فتشكر من جميع منسوبي شرطة النقيع ومزكز الضبط الأمني بجمعور على جهودهم المتميزة في التنظيم خلال هذه المسيرة .

وأشاد عدد من أهالي مركز النقيع بهذه المسيرة المتميزة التي اقامها مكتب التعليم بالنقيع بمناسبة اليوم الوطني ، شاكرين الجهود الجباره التي يقدمها مدير تعليم المكتب الاستاذ عامر سالم السلولي لخدمة التعليم بالنقيع.