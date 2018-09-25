بالفيديو.. سيول قوية في وادي دفاق جنوب شرق مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، جريان سيول قوية في وادي دفاق جنوب شرق مكة المكرمة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت من هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.

وحذرت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، مستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع ” الهجرة ” ، وطريق المدينة المنورة – ينبع القديم من هطول الأمطار الغزيرة.