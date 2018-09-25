للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في شركة تقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ” تقنية ” وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: محلل العلامة التجارية والاتصالات للنساء: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، الإعلان، الترجمة، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مدقق داخلي أول للجنسين: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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