شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظة جدة، مبينة أن الوظائف المتاحة وفق مسميات رئيس قسم الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والكهروميكانيكية)، أو ما يعادلها، ورئيس قسم الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، المعادن، الهندسة الصناعية أو الكيمياء)، ومهندس صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والكهروميكانيكية)، أو ما يعادلها.

وأكدت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، مضيفة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .