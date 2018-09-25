محافظ عفيف يرعى حفل تعليم عفيف بمناسبه ذكرى اليوم الوطني السعودي 88

سامي المجيدير(صدى):

على شرف محافظ عفيف الاستاذ رشيد بن سليمان الجبرين وبحضور رؤساء الاجهزة الحكومية نفذت إدارة التعليم بمحافظة عفيف الحفل الثقافي والمعرض المصاحب بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين وذلك في مسرح المركز الحضاري بعفيف .

حيث شهد بداية الاحتفاء بمسيرة طلابية نظمتها الجهات الامنية ثم عرض كشفي فالسلام الملكي ثم بعد ذلك قص محافظ عفيف شريط المعرض الوطني لمواهب الطلاب بعد ذلك انتقل الجميع للمسرح لباية الفقرات المتنوعة حيث تلا الطالب عبد الرحمن القزلان ايات من الذكر الحكيم ثم كلمة سعادة مدير التعليم الاستاذ سعيد بن مساعد الزهراني ثم قصيدة شعرية وطنية ثم شيلة وطنية فقصيدة شعرية بعد ذلك العرض المرئي ثم اوبريت وطن العطاء ثم بعد ذلك العرضة السعودية الذي شارك فيها المحافظ ومرافقيه.