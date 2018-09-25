وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأوضح المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: محاسب مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها، مسؤول الخدمات المنزلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الفنادق والضيافة، أو الإدارة العامة، أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى مشرف ميكانيكا: شهادة الدبلوم في تخصصات: الهندسة الميكانيكية، الصيانة، الكهربائية، الميكانيكية، والصناعية.

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