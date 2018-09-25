” يونيل سكالوني ” : ميسي يغيب عن الدورة الرباعية في المملكة

نواف السالم(صدى):

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أنه لن يضم النجم الكبير ليونيل ميسي لقائمة فريقه استعدادا لملاقاة البرازيل وديا في 16 أكتوبر المقبل.

وقال المدرب المؤقت للأرجنتين: لن يتم ضم ليونيل، تعرفون أنني تجمعني به علاقات جيدة للغاية، لقد تحدثنا ومن الأفضل ألا يأتي الآن.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني 31 عاماً قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في يونيو 2016 إثر خسارة الفريق للنهائي الثالث على التوالي في البطولات الكبرى، ولكنه قرر بعد فترة غياب قصيرة العودة مرة أخرى.

وسيعلن سكالوني خلال الساعات القليلة المقبلة عن قائمة المنتخب الأرجنتين استعدادا لمواجهة العراق والبرازيل يومي 11 و16 أكتوبر المقبل في المملكة.