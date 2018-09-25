الميموني يرعى احتفال تعليم الطائف باليوم الوطني 88

بدرية المالكي(صدى):

رعى معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني احتفال الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني ٨٨ بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك االلهيبي ومساعديه للبنين والبنات وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي ومنسوبات التعليم (بنين وبنات) وجمع غفير من المعلمين والطلاب وذلك على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين وعلى مسرح الإدارات النسائية للبنات .

وفور وصول المحافظ شاهد تحية العلم ثم العرض الكشفي والصيحات الترحيبية، ثم اطلع على أطول لوحة وطنية بمبادرة من ثانوية هوازن والتي تحمل في طياتها ٨٨ مبادرة للوطن ثم بدأ الحفل الخطابي بالسلام الوطني ثم قصيدة وطنية ثم كلمة لمدير عام التعليم بمحافظة الطائف رفع من خلالها التهنئة باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – و لصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة الوطنية الغالية .

وقال اللهيبي نحتفي بالوطن وبإنجازات الوطن ويجب علينا أن نفتخر بأننا سعوديون ونفتخر بأننا من هذه الأرض الطيبة، والتي تحمل أعظم راية وتحكم قيادتنا بشرع الله وسنة رسوله، وقال عندما نحتفل بالوطن نحتفل بالإنجازات ومايقدم من طموحات وإنجازات لاتحد ورغبة صادقة لخدمة المجتمع السعودي ونحتفي ونحن نتذكر الانجازات بالداخل والخارج وكذلك الجهود التي تقدمها الدولة للمواطنين ولنبرز مكانة السعودية وهذا الحب والإنتماء.

وأضاف اللهيبي الوطن هو الانتماء الحقيقي الذي نشعر فيه بالأمن والأمان فلنكن يدًا واحدة بانية معطاءة لهذا الوطن نفخر بممتلكاته ومكتسباته، داعيًا إلى تحقيق طموحات قيادتنا لنصل بإذن الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا وينصر جنودنا ويرحم شهداءنا . مُقدمًا شكره لإدراتي النشاط الطلابي للبنين والبنات واللجان المشاركة في إقامة هذا الحفل، ومقدمًا كذلك شكره لجميع قادة المدارس بنين وبنات على تفعيل احتفالية اليوم الوطني الـ٨٨ .

ثم دشن الميموني مبادرة الخفاق الأخضر بإدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات والمقدمة من مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزيه الحارثي وعرض مرئي عن المبادرة وأهدافها ورؤيتها ورسالتها .

وتوالت بعدها فقرات الحفل وما تضمنه من أوبريت وقصائد شعرية ووطنية، كما تضمن الحفل اتصال طالب بوالده في الحد الجنوبي مفتخرًا به وبما سطره من بطولة في الذود عن حمى هذا الوطن، ثم ومضات وطنية ، نبض الحروف ، الحزم والعزم ، ثم للمجد والعليا .

في ختام الحفل تم تكريم راعي الحفل والداعمين للاحتفال، وفي الجانب النسائي دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي المعرض المصاحب ” وطن العطاء ” والذي نظمته إدارة نشاط الطالبات وشاركت فيه عدد من إدارات ومكاتب التعليم.