اتحاد الكرة الآسيوي يقارن بين الأخضر ومنتخب اليابان ويؤكد: هما الأنجح في القارة

ماجد محمد(صدى):

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخب السعودي هو الأنجح على مستوى قارة آسيا تاريخيًا، وذلك إلى جانب منتخب اليابان.

وسلَّط الاتحاد، الضوء على الأخضر قبل نحو 3 أشهر من انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم والمقرر إقامتها في الإمارات، حيث أوضح الاتحاد الآسيوي إن المنتخبين السعودي والياباني يملكان 7 ألقاب في بطولة كأس آسيا و شاركا 11 مرة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف أن المنتخبين خصمان كلاسيكيان في اللعبة، كما تحدَث عن مشاركة السعودية بكأس آسيا في 1992، قائلًا : ” سافر المنتخب السعودي إلى اليابان وكله أمل في الظفر باللقب القاري الثالث على التوالي ” .

وتابع : ” وكان المهاجم الأيقونة ماجد عبدالله قد ترك خارج التشكيلة المشاركة في البطولة، بينما كان يعاني من إصابة، لكن الجيل الجديد بقيادة سعيد العويران ويوسف الثنيان أخذوا على عاتقهم عباءة المنتخب ” .

وبالفعل واجه الأخضر، الساموراي في هيروشيما في هذه البطولة، وكانت بداية حقيقية للمنافسة بين المنتخبين، وبعدها استحوذا على لقب كأس آسيا في النسخ الثلاث التالية.

وكان ظهور الأخضر السعودي ظهوره في كأس آسيا في عام 1984 قبل 4 سنوات من منتخب اليابان الذي ظهر في البطولة القارية في 1988، وحصد الأخضر اللقب القاري خلال مشاركته الأولى في البطولة.