شركة المياه الوطنية توفر وظائف قيادية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة المياه الوطنية – المملوكة للدولة- المتخصصة في إدارة وتشغيل قطاع المياه والمعالجة، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأكدت الشركة أن العمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى مدير عام الخدمات التقنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، مدير عام المجموعة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2018م، مؤكدة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي هنــــا..