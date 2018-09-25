يعد اليوم الوطني السعودي ( 88 ) يوم عظيم مليء بالإنجازات ، فهو يوم فخر لكل مواطن سعودي ، فيه يتذكر الأجيال أمجاد الأجداد الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل بناء دولة عظيمة مليئة بالإنجازات يقوم مبدأها على الكتاب والسنة ، ويتذكرون فيها كيف صنع منها مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وأبناؤه من بعده دولة تنافس الدول العالمية صحياً وتعليماً واقتصادياً .

ولا زالت المسيرة ـ ولله الحمد ـ مستمرة في ضل حكومتنا الرشيدة نحو العطاء حاملة راية العدل والسلام ومستقبل يزخر برؤية شامله واعدة وهي رؤية 2030 ليسعد بها كل مواطن سعودي نحو المجد والعلياء على أرض بلاده الحرمين الشريفين ـ بإذن الله ـ دمت يا وطني شامخاً يا خير الأوطان ..