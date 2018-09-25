ترامب: السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد تعمل على تحقيق إنجازات ضخمة

نايف السالم(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد تعمل على تحقيق إنجازات ضخمة.

وأضاف خلال كلمته بالدورة 73 للأمم المتحدة في نيويورك أن دول الخليج حققت تقدماً في مجال مكافحة التطرف والإرهاب .

ودعا ترامب إلى إنهاء التصعيد العسكري في سوريا وإيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب مطالباً نظام بشار الأسد بـضرورة ” تخليه على كامل أسلحته الكيماوية “.

وفتح الرئيس الأمريكي النار على إيران حيث اتهم قادتها بأنهم ” يؤيدون القتل والدمار والفوضى ولا يحترمون دول الجوار ” مضيفاً: ” قادة إيران سرقوا ملايين الدولارات من الخزانة العامة، لانفاق الأموال على عملائهم لشن الحروب .

وأكد ترامب أن دول عدة في الشرق الأوسط دعمت قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني متعهداً بعدم السماح لإيران “بامتلاك السلاح النووي.