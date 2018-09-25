لأول مرة.. إصدار تأشيرة إلكترونية لحضور الأحداث الرياضية بالمملكة

نواف السالم(صدى):

أعلنت المملكة استعدادها لفتح أبواب حضور الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بإطلاقها منصّة إلكترونية للسياح الرياضيين حول العالم لحضور المناسبات الرياضية مثل فورميلا إي الدرعية حيث ستستضيف 40 ألف مشجع لحضور سباق شهر ديسمبر، الذي يعد أول سباقات في الشرق الأوسط.

وسيحضر سباق – الجولة الافتتاحية لبطولة فورمولا إي 2018-2019، آلاف الجماهير والسياح من خارج المملكة، الذين ستتاح لهم فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق من خلال منصّة ” شارك ” بإجراءات إلكترونية ميسرة وبسيطة.

وشهد حفل التدشين الرسمي للسباق الذي عُقد في مبنى محافظة الدرعية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وشارك في حفل التدشين أيضاً الرئيس التنفيذي لفورمولا إي ” أليخاندرو أغاغ ” ، وأسطورة سباقات الفورمولا 1 مع فريق Venturi البرازيلي فيليبي ماسا وزميلته في الفريق السائقة ” سوزي وولف ” .

وجاء سباق الفورمولا إي ضمن حزمة من الشراكات الرياضيّة تعقدها المملكة مع الاتحادات الرياضيّة الكبرى حول العالم، كالاتحاد الدولي للمصارعة، الجولة الأوروبية للغولف، والاتحاد الدولي للملاكمة، وذلك لاستضافة أحداث رياضيّة عالميّة يستمتع بها المشجعون حول العالم.