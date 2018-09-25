مركز صحي البرود يحتفل باليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

أقام مركز صحي البرود بقطاع الاسياح فعاليات اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية تحت شعار ( للمجد والعلياء ) وبحضور رئيس مركز البرود الشيخ / فيحان بن متعب بن مضيان ومدير قطاع الصحة العامة بالأسياح سعادة الأستاذ / عبدالله عايش أبالروس ومدير مركز صحي البرود الأستاذ / عواد فلاح الفريدي

شارك مركز صحي البرود فرحة الوطن بهذه المناسبة العظيمه وقد أكتسى المركز باللون الأخضر وبأعلام وعبارات عن الوطن .

كل عام وبلادنا تنعم بالأمن والأمان وكل عام وقادة حكومتنا الرشيدة في عز وتمكين.