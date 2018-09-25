بالفيديو.. آخر تسجيل للنقيب نادر العجمي قبل استشهاده بالحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر، اليوم الثلاثاء، النقيب نادر العجمي، في آخر تسجيل له قبل استشهاده بالحد الجنوبي.

وسُجل الفيديو أثناء توجه النقيب العجمي للدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي، قائلاً :إما النصر أو الشهادة.

ويذكر أنه قد تمت الصلاة على النقيب العجمي في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء .