بالفيديو.. آخر تسجيل للنقيب نادر العجمي قبل استشهاده بالحد الجنوبي
أظهر مقطع فيديو مؤثر، اليوم الثلاثاء، النقيب نادر العجمي، في آخر تسجيل له قبل استشهاده بالحد الجنوبي.
وسُجل الفيديو أثناء توجه النقيب العجمي للدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي، قائلاً :إما النصر أو الشهادة.
ويذكر أنه قد تمت الصلاة على النقيب العجمي في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11323 ] نشر منذ 15 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
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الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجـنه .