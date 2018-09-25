​سوزوكي تكشف عن مزيد من ملامح فيتارا 2019

باريس(صدى):

قامت سوزوكي بكشف مزيد من الصور لسيارتها فيتارا 2019 قبل الكشف عنها بصورة رسمية في معرض باريس الدولي للسيارات , وكانت الصور الأولى للسيارة للنسخة الديزل التي تأتي بمحرك 1.6 لتر ولكن من الصعب أن يتوافق المحرك مع معايير الانبعاثات الأوروبية على سبيل المثال وبالتالي يصعب تقديمه في أوروبا.

كما تعتمد السيارة على محرك بنزين 1 لتر بشاحن توربيني بقوة 111 حصان وبواقع 9 أحصنة أقل من المحرك السابق 1.6 لتر والذي سيظل متوفر كذلك في الأسواق لنظام الدفع الأمامي ، وستستمر فيتارا الجديدة في الاحتفاظ بالمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان بشاحن توربيني بنظام دفع كلي.

ولا توجد تغييرات كبيرة في تصميم السيارة, ففي الأمام حصلت السيارة على شبكة تهوية جديدة بستة أعمدة رأسية ولمسات كرومية وتصميم محدث للصادم الأمامي ومصابيح ضباب جديدة بوحدات LED DRLs كما توجد تحديثات بسيطة في مصابيح الضباب والصادم السفلي مع تحديث للجزء الخلفي من السيارة مع اضافة تكنولوجيا LED للاضاءة الخلفية.

كما أضيف لونين جديدين للسيارة كما غيرت الشركة الخامات المستخدمة في لوحة القيادة لجعل السيارة أكثر جاذبية مع شاشة مركزية للعدادات كما تتميز سوزوكي في تكنولوجيا الأمان مع تحذير من التصادم الأمامي ومكابح طواريء وتحذير من مغادرة المسار ومساعد الحفاظ على المسار ونظام التعرف على اشارات الطريق ونظام رصد البقع العمياء وتحذير من حركة المرور الخلفية .