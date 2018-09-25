المنيف: كان الأنسب فتح باب النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي بشكل مستقل

نايف السالم(صدى):

انتقد حمد المنيف، المستشار الإعلامي وخبير الاتصال السياسي والمؤسسي، إتاحة وزارة التعليم الفرصة للمتقدمين الراغبين بالنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي للمنافسة على الوظائف التعليمية.

وأكد ” المنيف ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” أن هذا التوجه من قبل الوزارة ” غير موفق ” ، مشيرًا إلى أنه كان من المناسب من الوزاره أن تفتح باب النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي بشكل مستقل عن الإعلان الحالي.

وأضاف: ” بحيث يتم تحويل أو تحوير وظائفهم الحالية (في حال ترشيحهم النهائي) من سلم رواتب الموظفين العام (الادارية) إلى سلم الوظائف التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ” .

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن منح المتقدمين على النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي فرصة أخيرة للمنافسة على الاحتياج المعلن من الوظائف التعليمية في الرابط ( http://gta.moe/#qneeds )، من خلال حساب المتقدم على نظام المقابلات الشخصية:- http://ed.gta.moe .

اقرأ أيضًا: