المنيف: كان الأنسب فتح باب النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي بشكل مستقل
انتقد حمد المنيف، المستشار الإعلامي وخبير الاتصال السياسي والمؤسسي، إتاحة وزارة التعليم الفرصة للمتقدمين الراغبين بالنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي للمنافسة على الوظائف التعليمية.
وأكد ” المنيف ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” أن هذا التوجه من قبل الوزارة ” غير موفق ” ، مشيرًا إلى أنه كان من المناسب من الوزاره أن تفتح باب النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي بشكل مستقل عن الإعلان الحالي.
وأضاف: ” بحيث يتم تحويل أو تحوير وظائفهم الحالية (في حال ترشيحهم النهائي) من سلم رواتب الموظفين العام (الادارية) إلى سلم الوظائف التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ” .
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن منح المتقدمين على النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي فرصة أخيرة للمنافسة على الاحتياج المعلن من الوظائف التعليمية في الرابط ( http://gta.moe/#qneeds )، من خلال حساب المتقدم على نظام المقابلات الشخصية:- http://ed.gta.moe .
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