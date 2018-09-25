7 خطوات لتجنّب التعثر الذي يقود للعقوبات بعد الاقتراض من البنوك

عادل الحربي(صدى):

نشرت البنوك السعودية خطوات تساعد على تجنّب التعثر الذي يقود للعقوبات بعد الاقتراض في حالة عدم القدرة على السداد، حيث تمثلت في حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والمهمة وعدم اقتراض مبلغ يزيد على الحاجة.

وأكدت البنوك أيضًا على ضرورة تنظيم الأمور المالية، والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية، بالإضافة إلى أقساط القروض، والتأكد من توافر رصيد كافٍ في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، وإخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة.

وقالت البنوك: إن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت ضرورة مراعاة جهات التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة.

وأضافت : كما ألزمت المؤسسة البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك، ولكن يحق لجهات التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.