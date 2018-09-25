العرضة النجدية تتقدم احتفالات ” صحة الرياض ” باليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء ، باليوم الوطني الـ 88 لتوحيد المملكة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري وعدد من مسؤولي صحة الرياض ومنسوبي ومنسوبات المديرية .

وتضمنت فعالية الاحتفاء العرضة النجدية .

ورفع الدكتور الدوسري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ـ حفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ومرور 88 عاماً على توحيد المملكة، مؤكداً أن الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة شهدت نقلة نوعية في مستوى الخدمات، متطلعا إلى مزيد من التقدم والرقي في الخدمات بإذن الله مستقبلاً لتتواكب مع تطلعات قيادتنا الرشيدة والمواطن الكريم في وطننا الغالي.

وفي نفس الاطار أكد الدكتور ناصر الدوسري أن ” صحة الرياض” خصصت خلال اجازة اليوم الوطني 14 مركزا صحياً مناوباً لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض ، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة. فيما يعمل مركز واحد للرعاية الصحية الأولية الممتدة على مدار (24) ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضح أن ” صحة الرياض ” تحرص على التفاعل مع جميع المناسبات ، ومن ذلك اجازة اليوم الوطني ، حيث أن الهدف من المراكز الصحية المناوبة خلال اجازة اليوم الوطني ، هو توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء مدينة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهارا.

ولفت د. الدوسري أن هذه المراكز قامت خلال اجازة اليوم الوطني بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، اصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية ، رعاية الأمومة ، رعاية الطفولة ، رعاية المراهقين ، رعاية المسنين ، الرعاية النفسية ، الخدمات العلاجية ، صحة الفم والأسنان ، التطعيمات الأساسية ، تعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى الأدوية الأساسية .