أكثر من 18 الف مستفيد و37 جهة حكومية استفادت من برامج الهيئة التدريبية والتوعوية

محمد السعران(صدى):

تزامناً مع الإحتفالية السنوية العالمية التي تحتفل بها هيئات وجمعيات الهلال الاحمر والصليب الأحمر والجهات التي تعنى بتقديم الإسعافات الاولية في مختلف دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق الثامن من شهر سبتمبر.

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدد من المحاضرات التوعوية، والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية لمختلف شرائح المجتمع والتي بلغ عدد المستفيدين منها (18004) شخص من مختلف مناطق المملكة ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلانية على الطرق والأماكن العامة بالتعاون مع ووزارة النقل وأمانات المدن والمحافظات.

وضم البرنامج التدريبي في منطقة الباحة عدد من المحاضرات التوعوية حول الإسعافات الأولية لأكثر من 400 مستفيد من وزارة التعليم وهيئة السياحة وإدارة الجوازات بالمنطقة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمرور والدوريات، كما نظمت الهيئة في الطائف عدد من الدورات التدريبية في مقرات إدارة التعليم والغرفة التجارية بالمحافظة استفاد منها 700 شخص.

وفي جازان نظم الهلال الأحمر عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية استفاد منها أكثر 160 شخصا، أما في الجوف فقد تم تدريب 324 شخصًا في مراكز تدريب الهيئة بالمنطقة وبعض المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم بالمنطقة.

كما استفاد أكثر من 2130 طالب في العاصمة المقدسة من البرنامج التدريبي للهيئة بمشاركة إدارة التعليم بالمحافظة والمعهد الصناعي، وفي جدة نظمت الهيئة عدد من المحاضرات التدريبية استفاد منها 1500 من الرجال والنساء، فيما استفاد أكثر من 1030 شخصا من البرامج التدريبية في منطقة نجران.

وفي منطقة تبوك نظمت هيئة الهلال الأحمر عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التدريبية بمشاركة 2000 مستفيد من الرجال والنساء، فيما استفاد أكثر 1200 طالب وموظف ضمن إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

وأقامت الهيئة في المنطقة الشرقية محاضرات تدريبية في مستشفى الملك فهد التخصصي وعدد من المدارس بمشاركة 800 مستفيد، فيما استفاد 1094 آخرين من إدارة التعليم ووزارة الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة.

وفي الرياض نظمت الهيئة دورات تدريبية في مقرات عد من الجهات والوزارات منها إدارة التعليم والعيادات الملكية ووزارة الخدمة المدنية استفاد منها 2000 شخص، وفي عسير استفاد أكثر من 3210 شخص من الرجال والنساء من البرنامج التدريبي، فيما استفاد 823 آخرين في منطقة القصيم، أما في حائل فقد استفاد نحو 623 شخصا من الدورات التدريبية.

وتحرص الهيئة في هذه المناسبة على تكوين شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية الأخرى التي ترتبط الهيئة معها بتنفيذ برامج توعوية لأفراد المجتمع حيث بلغ عدد الجهات المشاركة مع الهيئة في هذه المناسبة (37) جهة حكومية بمختلف مناطق المملكة ساهمت في تسهيل تنفيذ الهيئة لأهدافها في توعية منسوبي تلك الجهات.