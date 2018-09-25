الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق غداً

تركي السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس غدا استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً وقد تهطل منها امطار متفرقة على وسط وغرب المملكة .

وأورد التقرير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الافقية على شمال وشمال غرب المملكة في حين يكون الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.