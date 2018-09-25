متحدث النصر: ما فعله جمهور الأهلي المصري لا يمكن قبوله

ماجد محمد(صدى):

انتقد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، الهتافات التي أطلقها جمهور الأهلي المصري ضد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، مؤكدًا أنه أمر لا يمكن قبوله.

وقال ” بن زنان ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كرة القدم تصاحبها انفعالات ومشاعر ولكن عندما يتتلمذ المدرج على كلمات القذف والشتم والأعراض فهنا نقول قف ” .

وأضاف: ” تركي آل الشيخ رجل دولة وأخ لنا ومافعله جمهور الأهلي المصري لايمكن قبوله والشرفاء في مصر لايقبلون ذلك ..وسيظل رجال السعودية هم المعنى الحقيقي للوفاء والحكمة وضبط النفس ” .

وهتف جمهور الأهلي المصري خلال مباراة فريقه أمام هوريا الغيني ضمن منافسات البطولة الأفريقية، بهتافات مسيئة للمستشار تركي آل الشيخ.

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